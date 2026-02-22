Dazi Usa illegittimi, l'economista Ropa: "Possibili ricorsi per 400 miliardi di dollari"

È scontro sui dazi dopo la sentenza della Corte Suprema Usa che dichiara illegittime le tariffe generalizzate imposte dal presidente Trump. Ma la replica della Casa Bianca è immediata: il Tycoon firma nuovi dazi globali al 10%, subito in vigore. E il governatore dell’Illinois chiede un rimborso da 8,6 miliardi per danni economici. In Italia la leader del Pd Schlein attacca la premier Meloni: “Difenderà l’Italia o il suo amico Trump?”. Il vicepremier Tajani lunedì riunirà a Bruxelles la Task Force con le imprese e sollecita un taglio dei tassi alla presidente della Bce. Bruxelles attende chiarimenti sulle prossime mosse di Washington.



"Il Presidente Usa Trump - commenta l'economista Andrea Ropa - non ha l'autorità legale di imporre questo tipo di dazi, autorità che spetta invece al Congresso che Trump invece non ha nemmeno interpellato. I danni sono notevoli perché tutti gli importatori degli Stati Uniti che hanno fino a questo momento pagato ingenti somme, a questo punto potrebbero presentare ricorso per un costo tra i 300 e 400 miliardi di dollari. Quindi parliamo di una grossa cifra che è in grado sicuramente di impattare in maniera forte sul bilancio americano".

"Il segnale che ha mandato la Corte Suprema - continua Ropa - è che Trump dovrà smettere di usare i dazi come un'arma politica. Finora l'ha usata come una clava contro tutti i Paesi che in qualche modo gli provocano una qualche irritazione. Lui per emettere questi dazi ha fatto ricorso a una legge di emergenza varata dal Presidente Carter nel 1977, ma la fattispecie non era riproponibile".

