Dazi Usa: lunedì nero per le borse mondiali

La guerra commerciale scatenata dal presidente Usa Donald Trump rivela i suoi effetti, aggravati dall'annuncio della Cina di imporre dazi reciproci del 34%, sulle borse internazionali. E' un lunedì nero con l'Europa che manda in fumo quasi 890 miliardi in poco meno di tre ore di contrattazioni. Per Hong Kong la peggiore seduta dalla crisi finanziaria del 1997, mentre Taiwan, in calo del 9,7%, registra la perdita peggiore di sempre. Clima molto nervoso e volatile. Già attive le tariffe del 10% su gran parte dei prodotti importati negli Stati Uniti, quelle stabilite per i singoli Paesi saranno attive dal 9 aprile. Trump minimizza il panico sui mercati azionari, definendo i dazi "un male necessario" per curare l'economia americana. Gli economisti a lui vicini difendono la sua posizione, ma non negano che le turbolenze sui mercati continueranno. "Sono aperto a parlare - fa sapere il Tycoon -, ma a patto che ci paghino un sacco di soldi su base annuale". 50 Paesi avrebbero contattato la Casa Bianca per negoziare sui dazi, con scarsi risultati. Nel pomeriggio prima la notizia che il presidente Usa starebbe considerando una pausa di 90 giorni sulle tariffe, come riportato dal consigliere economico del governo. Subito dopo, la smentita della stessa Casa Bianca: “Era una fake news”.