SIRIA Decisa la tregua su Idlib Accordo raggiunto tra Erdogan e Putin

Intesa tra Turchia e Russia per frenare l'escalation militare a Idlib, raggiunta dopo quasi sei ore di colloqui bilaterali a Mosca. "Le forze del regime siriano – ha detto il Presidente turco Erdogan - hanno violato gli accordi, e gli abitanti di Idlib sono scappati. Assad vuole spazzare via i civili in quella regione e noi non staremo a guardare". Erdogan ha inoltre sottolineato come la cooperazione fra Ankara e Mosca sia "ad un alto livello" e che questo permette di trovare "un punto comune", e arrivare "a un cessate il fuoco, a partire dalla mezzanotte". "Entrambi crediamo che si debba mantenere l'integrità territoriale della Siria e che si debbano combattere i terroristi: spero – ha affermato Vladimir Putin - che questi accordi contribuiscano a costruire una base per fermare l'escalation in Siria come pure la crisi umanitaria".



