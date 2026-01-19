SPAGNA Deragliamento di due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 39 vittime

È salito ad almeno 39 morti il bilancio del gravissimo incidente ferroviario avvenuto domenica sera in Andalusia, nel sud della Spagna. Due treni ad alta velocità sono deragliati alle 19:39 lungo la linea che collega Madrid e l’Andalusia, nei pressi di Adamuz, in provincia di Cordoba. Durante la notte i soccorritori hanno recuperato altri corpi tra le lamiere dei vagoni, aggravando ulteriormente un bilancio già drammatico.



Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, nello scontro sono stati coinvolti un treno ad alta velocità della compagnia privata Iryo, diretto da Malaga a Madrid, e un convoglio Alvia della compagnia statale Renfe, che viaggiava in direzione opposta. L’impatto ha provocato il deragliamento di più vagoni: alcuni sono precipitati in un terrapieno di circa cinque metri, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

A bordo dei due treni viaggiavano oltre 500 passeggeri. Molti sono rimasti feriti, diversi in condizioni gravi. I vigili del fuoco e le squadre sanitarie hanno lavorato per ore tra rottami, bagagli e sedili divelti, cercando superstiti e mettendo in sicurezza l’area. La linea ferroviaria è stata immediatamente sospesa, causando pesanti disagi alla circolazione tra Madrid e il sud del Paese.

Le testimonianze dei sopravvissuti raccontano momenti di panico e confusione, con passeggeri rimasti a lungo al buio all’interno dei vagoni danneggiati, in attesa dei soccorsi. Le autorità hanno attivato numeri di emergenza per fornire informazioni ai familiari delle persone coinvolte e sono stati allestiti centri di assistenza e triage per i feriti.

Il governo spagnolo ha annunciato l’apertura di un’inchiesta indipendente per chiarire le cause dell’incidente, avvenuto su una linea considerata moderna e recentemente rinnovata. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Messaggi di cordoglio e solidarietà sono arrivati da diversi Paesi europei: tra questi anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che ha espresso la vicinanza dell’Italia alla Spagna, alle vittime e alle loro famiglie.

