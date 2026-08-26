Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il Nepal Tourism Board ha identificato 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi, come irreperibili dopo la piena improvvisa del fiume nel nord del paese. Tra i 291 stranieri, 105 sono cittadini indiani.

Sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet, due quelli che risultano coinvolti nell'alluvione: "Sono in buone condizioni - afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani - vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti".









