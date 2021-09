Di Maio incontra il premier del Pakistan Imran Khan: priorità condivise sull'Afghanistan

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, ha incontrato a Islamabad il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, con il quale - scrive la Farnesina in un tweet - ha "condiviso le priorità riguardanti l'Afghanistan: il rispetto dei diritti umani, la lotta al terrorismo e l'assistenza umanitaria". I due - scrive la Farnesina - "hanno parlato della ripresa del dialogo bilaterale e sottolineato il comune interesse alla stabilità regionale". Il Pakistan è stata l'ultima tappa del viaggio di Di Maio nella regione, che lo ha portato anche in Uzbekistan, Tagikistan e Qatar.

