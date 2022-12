UCRAINA Diramato il messaggio di Zelensky che la Fifa non ha trasmesso prima della finale ai mondiali: "la pace globale è possibile" In Ucraina nuovo raid su Kherson, il Papa insiste sulla pace

Nel giorno in cui le truppe russe hanno nuovamente bombardato Kherson, per la 54esima volta dall'inizio dell'invasione e dopo quella di ieri in cui sono morti quattro civili, il ministro della Difesa della Federazione russa, il generale Sergei Shoigu, si è recato in Ucraina per fare visita alle truppe impegnate in prima linea. "Il ministro ha effettuato un viaggio di lavoro nel distretto militare meridionale e ha ispezionato il gruppo nelle aree dell'operazione militare speciale", ha affermato il ministero in una nota, aggiungendo che "in prima linea Shoigu ha parlato con i militari russi e ha ringraziato il personale per l'esecuzione esemplare delle missioni di combattimento". Intanto Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, è intervenuto in una trasmissione, ha detto "che quello in corso può essere qualificato come un conflitto prolungato e che secondo il capo della direzione principale dell' intelligence ucraina, i combattimenti in Ucraina dovrebbero terminare entro l'estate del 2023.

Da Mosca intanto le immagini del traffico bloccato da una nevicata record che ha colpito la capitale russa durante il fine settimana, coprendo le strade con fino a 38 centimetri di neve e cancellando almeno 79 voli in tre aeroporti della città. In questi giorni Mosca è decorata con la lettera "Z" - un simbolo non ufficiale dell'"operazione militare" russa in Ucraina - tricolori bianco-blu-rosso e slogan patriottici che appaiono nella città Sulla guerra in corso in Ucraina le parole di Papa Francesco, che ricevendo in vaticano i giovani assistiti dal Dispensario pediatrico 'Santa Marta' ha esortato a non dimenticare mai i bambini ucraini ed a pregare per loro, che stanno soffrendo per la guerra in corso. Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il Pontefice insiste senza sosta per porre fine al conflitto Il ministero degli Affari esteri ucraino ha diffuso un videomessaggio del presidente Volodymyr Zelenskyy, che aveva chiesto alla FIFA di trasmettere prima della finale dei Mondiali di oggi. Nel messaggio, che la FIFA non ha trasmesso, Zelenskyy fa appello alla pace in vista della finale dei Mondiali. "Annuncio l'iniziativa di tenere un Global Peace Summit questo inverno", dice, aggiungendo che la pace globale "è possibile".

