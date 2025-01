USA Disastro aereo di Washington: ritrovate le scatole nere del volo American Airlines. Entro un mese un rapporto Si indaga sull'accaduto, in un clima politico incandescente. 67 le vittime della sciagura; dovuta alla collisione tra un aereo di linea ed un elicottero militare

Disastro aereo di Washington: ritrovate le scatole nere del volo American Airlines. Entro un mese un rapporto.

Sin da subito si era capito come non vi fosse alcuna possibilità di ritrovare persone in vita. Nelle gelide acque del Potomac si continuano comunque a cercare i corpi delle vittime di questo disastro aereo: i 3 militari sul Black Hawk, e i 64 fra equipaggio e passeggeri – tra i quali diversi atleti russi e 2 cittadini cinesi – a bordo del volo dell'American Airlines. Le cui scatole nere sono state recuperate nelle ultime ore, e già al vaglio delle autorità. Entro 30 giorni, è stato detto, un rapporto preliminare.

Il Presidente aveva comunque già detto la sua sulla dinamica; ritenendo come “per qualche ragione” l'elicottero fosse “nel posto sbagliato nel momento sbagliato”. E soprattutto ha puntato il dito contro la torre di controllo. E qui la vicenda ha assunto una connotazione politica; per molti assai sgradevole. Perché Trump – che della crociata anti-woke ha fatto uno dei punti chiave della propria agenda - non ha esitato a scaricare responsabilità sui propri predecessori democratici alla Casa Bianca. Accusandoli di aver abbassato gli standard di sicurezza, promuovendo programmi per la diversità e l'inclusione. “Un attacco spregevole” ha replicato l'ex ministro dei Trasporti. Anche il leader Dem al Senato Chuck Schumer ha stigmatizzato quelle che ha definito le “inutili speculazioni” del Presidente. “Ti fa proprio venire il voltastomaco”, ha concluso.

In lutto, intanto, il Paese; di fronte alla più grave sciagura aerea da oltre 20 anni. Uno choc le immagini della collisione, diffuse da Earthcam.

