Domani possibile nuovo colloquio Mosca-Kiev. Bombardata la sede del governo a Kharkiv

Le sirene antiaeree squarciano la notte nelle principali città del Paese, quando sono passate solo poche ore dal primo tavolo negoziale tra i delegati ucraini e russi. Scarsi i risultati raggiunti dal primo confronto, mentre sono pesanti gli attacchi su Kharkiv, dove è stata distrutta la sede regionale del governo. Presi di mira, oltre ad attacchi nelle zone residenziali, con vittime civili. Intanto una carovana di mezzi militari russi lunga 60 chilometri si dirige verso la capitale, la città di Kherson è circondata dalle truppe di Putin e su Mariupol si stringe l'assedio a suon di bombe. Il segretario generale della Nato Stoltenberg assicura: “Non invieremo truppe o aerei in Ucraina”. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono oltre 500mila gli ucraini fuggiti dalla guerra, mentre dentro i confini gli sfollati sono circa un milione.







In risposta alle restrizioni europee, la Russia ha chiuso il suo spazio aereo a 36 Stati, tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Oggi la plenaria del Parlamento europeo per votare una risoluzione che conceda all'Ucraina lo status di candidato membro, dopo la richiesta formale del presidente Zelensky, che si collegherà all'assemblea. La presidente della Commissione europea Von der Leyen apre alla possibilità affermando “la vogliamo nell'Unione europea” e invita Mosca a ritirare le truppe. Mentre l'alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri Borrell frena: “Per ora il tema non è in agenda”. Intanto le sanzioni internazionali contro la Russia si inaspriscono, mettendo in difficoltà l'economia del Paese. Ieri il rublo ha perso il 24% del suo valore, dopo aver raggiunto un -30%. La Borsa di Mosca è rimasta chiusa, mentre in molte città si sono registrate lunghe file ai bancomat.