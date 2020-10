USA Donald Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus La positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto

Donald Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus.

Il presidente Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al covid 19 dopo aver fatto i test a seguito della positività riscontrata in Hope Hicks stretta collaboratrice del presidente che negli ultimi giorni ha accompagnato il presidente – spesso immortalata senza mascherina – prima a Cleveland, per il dibattito televisivo con Joe Biden, quindi per un dibattito a Duluth, Minnesota. Secondo la rete Abc Hicks 'è sintomatica e sta male'.

La notizia della positività è arrivata dallo stesso Trump via Twitter, spiegando che ora inizia per loro la quarantena.

La coppia sta bene, fa sapere il medico del presidente, e Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti. Cancellata la tappa elettorale in Florida prevista nelle prossime ore, spiega la Casa Bianca, la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal voto.

I future sugli indici vanno giù, crolla il prezzo del petrolio.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

