USA 2024 Donald Trump sbanca nelle primarie del Super Tuesday

Donald Trump sbanca nelle primarie del Super Tuesday.

Donald Trump ha trionfato nelle primarie del Super Tuesday, aggiudicandosi tutti gli Stati scrutinati ad eccezione del Vermont, dove ha vinto la sfidante Nikki Haley. "Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia", ha detto il tycoon. En plein, invece, per Joe Biden che vince in tutti gli Stati ma perde a sorpresa i caucus democratici alle isole di Samoa contro il candidato locale Jason Palmer. Donald Trump è "determinato a distruggere la nostra democrazia", le parole del presidente al termine della tornata elettorale.

