"Donateci i vostri animali domestici (sani)": l'appello dello zoo di Aalborg per sfamare le belve

Un appello insolito arriva dalla Danimarca: lo zoo di Aalborg ha invitato i cittadini a donare i propri animali domestici sani ma indesiderati – tra cui conigli, porcellini d’India, polli e persino cavalli – per essere utilizzati come cibo per i grandi predatori ospitati nella struttura.

Gli animali, spiegano i responsabili, vengono sottoposti a eutanasia “con delicatezza” da personale specializzato e utilizzati per alimentare leoni, tigri e linci eurasiatiche, seguendo un principio di naturalità: "Abbiamo la responsabilità di imitare la catena alimentare naturale degli animali", si legge in un post su Instagram. Il cibo fornito in questo modo, aggiunge lo zoo, è simile a quello che gli animali caccerebbero in natura.

Le donazioni di piccoli animali possono avvenire nei giorni feriali, fino a un massimo di quattro esemplari alla volta senza appuntamento. Per i cavalli, invece, è necessario possedere un passaporto equino e assicurare che l’animale non abbia ricevuto cure mediche nei 30 giorni precedenti. I proprietari, se accettati, possono anche beneficiare di una detrazione fiscale.

"Quando si allevano carnivori, è necessario fornire loro carne con pelo, ossa e tutto il resto, per garantire una dieta il più possibile naturale", ha spiegato la vicedirettrice Pia Nielsen. Una pratica che – assicurano – in Danimarca è comune e apprezzata da molti visitatori e partner dello zoo.