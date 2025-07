RESIDENZA ESTIVA Dopo 13 anni un Papa è ritornato a Castel Gandolfo Bagno di folla per Leone XIV: "Auguro a tutti un periodo di vacanza"

Erano 13 anni che un Papa non tornava nella residenza estiva di Castel Gandolfo. Francesco preferiva rimanere a Roma, ma Prevost ha invece deciso di ritornare a Villa Barberini, dove è arrivato ieri pomeriggio e dove conta di rimanere per un breve periodo di riposo. “Auguro a tutti – ha detto all'Angelus in piazza San Pietro – di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”. Dopo essere entrato a piedi nella villa, Papa Leone si è affacciato dalla terrazza per salutare fedeli e turisti. Sindaco e parroco si sono detti molto felici per il ritorno del pontefice nella storica residenza papale. Il Palazzo apostolico di Castel Gandolfo, il cosiddetto Vaticano Secondo, secondo la formula che fu usata da Papa Wojtyla, è adibito a museo per volere di Papa Francesco. Sarà un riposo comunque relativo per Papa Leone, visto che a fine mese ci sarà il grande evento giubilare dei giovani, oltre ai consueti Angelus di domenica 13 e 20 luglio. Mercoledì celebrerà la prima messa green, cioè secondo un nuovo formulario istituito per “la custodia della creazione”. La celebrazione sarà nel Borgo Laudato si'. La tradizione di risiedere d'estate a Castel Gandolfo risale al 1626, quando Urbano VIII vi si trasferì. Il complesso delle ville pontificie si estende per 55 ettari circa e comprende i giardini e le antiche rovine della villa dell'imperatore Domiziano.

