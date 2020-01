UCRAINA Dopo il rilascio dalla prigionia russa gli ucraini invitano a non allentare la pressione sul Cremlino La corrispondenza di Viktoria Polishchuk

Il presidente Zelensky si è congratulato con il presidente del paese aggressore il giorno di Capodanno. Questo è il modo in cui i media parlano dei capi di Ucraina e Russia con la telefonata del 31 dicembre. L'ufficio di Zelensky riferisce di aver accettato di passare immediatamente alle liste concordanti per i nuovi scambi di prigionieri e di aver sperato in un cessate il fuoco completo molto presto. Lo scambio preliminare di prigionieri tra Ucraina e combattenti nel Donbass ebbe luogo il 29 dicembre. 76 patrioti prigionieri dell'Ucraina tornarono a casa. E la parte russa è stata consegnata a 124 detenuti. Circa 300 persone rimangono nella prigionia di combattenti che controllano aree separate delle regioni di Donetsk e Luhansk. Altre centinaia di cittadini ucraini sono anche detenuti illegalmente nelle carceri in Russia e Crimea e trascorreranno le vacanze di Natale in prigione. Rilasciati dalla prigionia russa, gli ucraini in un appello video invitano il mondo a non allentare la pressione sul Cremlino. Sfortunatamente, i bombardamenti sulla linea di demarcazione non si fermano. Secondo le stime militari, 600-700 carri armati, fino a 1,5 mila sistemi di artiglieria e 2-3 mila veicoli corazzati importati dalla Federazione Russa si trovano nelle regioni occupate del Donbass. Gli Stati Uniti d'America hanno approvato un bilancio per la difesa che fornisce assistenza allo stato ucraino. Durante il 2020, l'Ucraina riceverà missili anti-nave, veicoli aerei senza equipaggio, apparecchiature di comunicazione radio dagli Stati Uniti.

Victoria Polishchuk

