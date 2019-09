Dorian fa paura: un bimbo la prima vittima

Un bimbo di 8 anni alle Bahamas è la prima vittima dell'uragano Dorian. Lo riferisce la Cnn. La nonna del bambino ha detto ai media locali che il nipote è morto annegato sull'isola di Abaco e che anche la nipote è dispersa. In queste ore Dorian sta flagellando l'arcipelago distruggendo o danneggiando migliaia di case e provocando inondazioni. Gli Stati americani della Florida, Georgia, Nord e Sud Carolina, hanno dichiarato lo stato d'emergenza per prepararsi al suo arrivo. In Florida circa 1.000 voli cancellati per Dorian. Nelle Bahamas almeno 13.000 abitazioni danneggiate o distrutte, e si tratta di un bilancio preliminare stilato dalla Croce Rossa. New Providence, l'isola più popolosa, è alle prese con un black out totale. La conta dei danni comunque è appena iniziata, con Dorian che continua a scaricare sulla furia su parte delle isole.

Raffiche di oltre i 285 kh come testimoniano le immagini su Twitter