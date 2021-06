G7 Draghi annuncia, rivedremo l'adesione alla via della seta

Chiuso a Carbis Bay il vertice G7, dominato -come ha spiegato il premier Draghi- dalla questione dell'atteggiamento da adottare "nei confronti della Cina e in generale di tutte le autocrazie, che usano la disinformazione, i social media, fermano gli aerei in volo, rapiscono, uccidono, non rispettano i diritti umani, usano il lavoro forzato". La posizione definita nel vertice, aggiunge, "riflette perfettamente la nostra". E l'Italia, ha detto, rivedrà la posizione sulla Via della Seta. Pechino deve iniziare ad agire con maggiore responsabilità, dice Biden, ribadendo di non volere un conflitto con la Cina, ma Pechino liquida il G7: 'Un piccolo gruppo non decide per il mondo'.

