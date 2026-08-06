GERMANIA Drone con esplosivo trovato all’aeroporto di Lipsia, aperta un’indagine Voli sospesi per alcune ore. Poco dopo, un cargo DHL ha urtato un oggetto non identificato ed è atterrato in emergenza ad Hannover

Drone con esplosivo trovato all’aeroporto di Lipsia, aperta un’indagine.

Un drone non autorizzato contenente un dispositivo esplosivo è stato trovato nella notte su una pista dell’aeroporto di Lipsia/Halle, nella Germania orientale. La polizia lo ha esaminato con un robot e ha rimosso il detonatore, mentre tutti i voli sono stati sospesi per alcune ore. Il velivolo si trovava vicino a un aereo cargo ucraino.

Poco dopo, un cargo DHL ha colpito un oggetto non identificato mentre interrompeva l’atterraggio a causa della chiusura della pista. L’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza ad Hannover, riportando danni lievi.

La procura di Dresda ha aperto un’indagine sui due episodi, senza stabilire al momento eventuali collegamenti. Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha parlato di un "grave livello di minaccia" e della possibile matrice di "attacco ibrido", citando anche l’ipotesi del coinvolgimento di potenze straniere.

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