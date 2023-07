Droni abbattuti vicino a Mosca, Zakharova: "atto terroristico da parte di Kiev"

Droni abbattuti vicino a Mosca, Zakharova: "atto terroristico da parte di Kiev".

Droni sono stati abbattuti a Novaya Moskva, un distretto amministrativo di Mosca, e nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale russa: lo rendono noto i servizi di emergenza russi. Gli atterraggi e i decolli all'aeroporto Vnukovo di Mosca sono stati limitati questa mattina "per motivi tecnici", afferma su Telegram l'agenzia federale russa per il trasporto aereo, citata dal Guardian. Non è ancora chiaro se la decisione è dovuta all'arrivo di droni.



La Russia ha denunciato i droni lanciati vicino Mosca come un "atto terroristico" da parte di Kiev. L'attacco ha interrotto le operazioni all'aeroporto internazionale di Vnukovo. "Il tentativo del regime di Kiev di attaccare un'area dove si trovano infrastrutture civili, tra cui un aeroporto che, tra l'altro, gestisce voli internazionali, è un nuovo atto terroristico", ha dichiarato la portavoce del ministero degli esteri della Federazione Maria Zakharova su Telegram.



Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha confermato con un messaggio su Telegram l'attacco di droni sulla capitale russa - attribuendolo all'Ucraina - e l'interruzione temporanea delle operazioni di volo all'aeroporto di Vnukovo. "Oggi c'è stato un altro tentativo di attacco da parte di droni ucraini nel distretto di Novaya Moskva e nella regione di Mosca. Finora gli attacchi sono stati respinti. Per motivi di sicurezza, alcuni voli sono stati temporaneamente deviati dall'aeroporto di Vnukovo. Alle 8 sono state tolte le restrizioni nell'aeroporto di Vnukovo. Non ci sono vittime, i servizi di emergenza stanno lavorando", ha scritto.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: