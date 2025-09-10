Droni russi violano spazio aereo, il premier Tusk: "Più vicini che mai a conflitto mondiale”

Parole che fanno gelare il sangue quelle pronunciate del presidente del consiglio della Polonia Donald Tusk: “La violazione dello spazio aereo del nostro paese di diversi droni russi ci pone tutti più vicini che mai ad un conflitto aperto su scala mondiale”. Le autorità polacche finora hanno identificato sette droni e resti di un missile.

Mosca respinge le accuse. Il ministero degli esteri russo afferma che la Polonia diffonde miti per aumentare l'escalation: “Non c'erano piani per colpire obiettivi sul territorio della repubblica di Polonia – afferma il Cremlino – e l'autonomia di volo dei droni utilizzati per distruggere le imprese del complesso militare-industriale ucraino non supera i 700 chilometri".

La Polonia attiva l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico; una procedura di consultazione per mettere la questione all'ordine del giorno dell'Alleanza, condividere informazioni, valutare rischi e decidere misure comuni. Intanto a Londra riunito il gruppo E5 con i rappresentanti della difesa di Regno Unito, Francia, Germania, Polonia e Italia con il ministro Guido Crosetto: “Stanotte – dice - si è consumata la più grave violazione dello spazio aereo europeo dall'inizio della guerra. Un attacco deliberato e inaccettabile che condanno con fermezza”. Episodio ritenuto gravissimo anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Si rischia di scivolare verso il baratro – afferma – fatto grave come l'attacco israeliano in Qatar”.

Anche in Medioriente infatti la tensione è alle stelle dopo il bombardamento israeliano su un edificio di Doha si stava svolgendo la riunione dei dirigenti di Hamas. “Abbiamo preso di mira il capo negoziatore del movimento – afferma il presidente di Israele Herzog – perché ostacolava il cessate il fuoco”. L'amministrazione americana dice di essere stata informata da Israele poco prima dell'attacco e di aver comunque avvisato il Qatar. Doha però nega di essere stata preallertata. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a nome del Governo e del Popolo sammarinese, esprime vicinanza al Qatar e condanna gli attacchi che hanno colpito il Paese. Atti riporta la nota ufficiale di Palazzo Begni - che rischiano di destabilizzare ulteriormente la già precaria sicurezza in Medio Oriente”.







