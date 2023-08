GUERRA IN UCRAINA Droni su Mosca: colpito lo stesso grattacielo per la seconda volta in due giorni

Mosca colpita al cuore, nel quartiere degli affari che ospita tre ministeri: un drone attacca lo stesso grattacielo per la seconda volta in due giorni. Presi di mira anche tre motovedette russe nel Mar Nero. E un altro drone è stato abbattuto in Crimea, dove però si sono verificate esplosioni nell'area di una base militare russa. Il Cremlino accusa l'Ucraina e annuncia contromisure. Kiev non ne rivendica la responsabilità, ma avvisa il nemico che “si dovrà aspettare un aumento di attacchi sul suo territorio”. La risposta delle truppe di Putin non si fa attendere: diversi incendi scoppiano nella notte dopo gli strike russi sulle strutture portuali e industriali nel distretto di Odessa. “I terroristi russi hanno nuovamente attaccato i porti, il grano e la sicurezza alimentare globale – commenta il presidente Zelensky –. La Russia è una minaccia per tutti, deve essere fermata”. Il presidente turco Erdogan durante una telefonata con Putin, lo critica per la fine dell'accordo sul grano: “Non gioverà a nessuno”, avverte, ma insieme concordano una visita del leader russo ad Ankara. Parallelamente prosegue anche la cyberguerra: nuova offensiva di hacker filorussi ai danni di banche, enti finanziari e siti giornalistici in Italia. Il Centro nazionale anticrimine informatico è al lavoro per aiutare le aziende colpite a ripristinare i sistemi informatici essenziali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: