Droni ucraini sulla Russia: colpito maxi-terminal petrolifero a San Pietroburgo

Una notte di fuoco sulla Russia: decine di droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo, Mosca e diverse regioni russe, incendiando il più grande terminal petrolifero della Russia nord-occidentale e uno stabilimento missilistico, mentre un attacco contro un autobus civile nel Donetsk ha causato sette morti e undici feriti. A San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale (Spief), un attacco con circa 30 droni ha dato fuoco alla JSC "Petersburg Oil Terminal", il principale complesso di raffinazione petrolifera del nord-ovest russo.

Oltre 20 voli in partenza dall'aeroporto Pulkovo hanno subito ritardi o cancellazioni. Il governatore della regione di Leningrado Alexander Drozdenko ha riferito l'abbattimento di 50 droni nella sola sua regione. Parallelamente, i media russi segnalano che lo stabilimento Progress di Michurinsk, nell'oblast di Tambov — specializzato in apparecchiature per sistemi di controllo missilistico e aeronautico — è stato attaccato ed è in fiamme.

Anche gli aeroporti di Mosca hanno sospeso le operazioni a seguito di un attacco con oltre 20 droni sulla capitale. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto complessivamente 354 droni ucraini nella notte. Sul fronte civile il bilancio è pesante: a Yenakiyevo, nel Donetsk controllato da Mosca, un drone ha centrato un autobus di linea Mosca-Simferopol uccidendo sette civili e ferendone undici. Lo riferisce Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.

In territorio ucraino, a Kherson, un attacco di droni russi ha invece ucciso una donna di 86 anni. È quanto fa sapere il capo dell'amministrazione militare locale, Yaroslav Shanko.

Su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi: "Questa notte - ha scritto - sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia. Tra questi, il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1.100 chilometri. Sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt".

