Due bombe a Gerusalemme: muore uno studente di 16 anni, decine di feriti

Due esplosioni si sono verificate stamane in due ingressi di Gerusalemme, con un bilancio di un morto e 19 feriti. E' uno studente di 16 anni di un collegio rabbinico il ragazzo, di origine canadese, la vittima. Il numero complessivo dei feriti nei due attentati quasi simultanei è salito a 31. Alcuni di essi versano in condizioni gravi.

La prima deflagrazione, nella porta occidentale, è avvenuta nei pressi di una fermata di autobus, in quel momento molto affollata e la seconda in uno degli ingressi settentrionali, in prossimità del rione Ramot. La città è in stato di allerta. Un dirigente della Jihad Islamica ha definito gli attentati "operazioni eroiche" a difesa dei luoghi santi dell'Islam.