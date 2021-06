Due italiani feriti in sparatoria a Ibiza, uno è grave

Due italiani feriti in sparatoria a Ibiza, uno è grave.

Due italiani sono stati ricoverati a Ibiza per ferite d'arma da fuoco in seguito a una sparatoria avvenuta in una festa nella notte. Uno dei due, 28 anni, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l'altro ha riportato ferite lievi. I fatti sono avvenuti nella località di Ca-Na Palava (Santa Eulalia). Secondo informazioni fornite dalla Guardia Civil spagnola, che indaga sul caso, alcune persone sono arrivate a bordo di un veicolo vicino ad una villa privata, dove era in corso una festa cui partecipavano anche i due italiani, ed hanno aperto il fuoco. Pare si tratti di un italiano di 33 anni: una delle ipotesi è che il movente sia stato una lite per futili motivi.

Dalle testimonianze rilasciate da alcuni presenti sembrerebbe che un'automobile con tre persone a bordo si sia fermata davanti all'abitazione e uno degli occupanti abbia abbassato il finestrino per poi sparare diversi colpi di pistola in direzione dei due italiani. La vettura, con al suo interno gli aggressori, sarebbe poi ripartita a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce.

La più giovane delle due vittime, una volta giunta nella struttura ospedaliera sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cranio per l'estrazione di un proiettile. Adesso il giovane sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L’altro italiano rimasto ferito, un 35enne, avrebbe invece riportato lesioni lievi e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: