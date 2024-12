E' già 2025 nell'Isola Christmas, la prima a festeggiare [video]

L'atollo di Kiritimati (Isola Christmas) delle Sporadi Equatoriali nel Pacifico centrale, parte della Repubblica delle Kiribati, ha festeggiato il nuovo anno per primo al mondo, ben 13 ore in anticipo rispetto all'Italia (alle 11:00 ora italiana). Sydney, che si è da tempo autoproclamata 'Capitale mondiale del Capodanno', dovrà invece aspettare altre tre ore per celebrare l'ingresso del 2025, mentre gli ultimi a brindare saranno gli abitanti delle Samoa Americane, piccole isole del Pacifico che celebreranno il 2025 ben 12 ore dopo gli italiani.

Ecco le prime immagini da oltreoceano