WWF È l'Overshoot day, d'ora in poi siamo in debito col Pianeta In Italia tempo scaduto il 15 maggio

È l'Overshoot day, d'ora in poi siamo in debito col Pianeta.

Oggi è l'Earth Overshoot Day 2023, il giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell'arco di un anno. Questo vuol dire che oggi, 2 agosto, l'umanità ha già "finito" tutte le risorse che la natura produce in un intero anno e inizia ad andare a debito. Il WWf ricorda come nel 1973 l'Overshoot day cadeva il 3 dicembre: sforavamo di pochi giorni il nostro budget annuale. Nel 2003, il 12 settembre, nel 2013 il 3 agosto. La data è sempre andata anticipandosi e il nostro debito ecologico è cresciuto. L'Overshoot Day in Italia e stato già il 15 maggio.

In Italia le attività quotidiane che impattano maggiormente, secondo le analisi del Global Footprint Network, sono i consumi alimentari (25% dell'impronta totale) e il settore dei trasporti (18%). In pratica se tutti vivessero come gli italiani servirebbero 2,8 pianeti Terra per soddisfare i bisogni collettivi. Ne servirebbero 5 se tutti vivessero come un cittadino USA.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: