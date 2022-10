LUTTO È morta Angela Lansbury, la nota 'Signora in Giallo' Si è spenta nel sonno nella sua casa a Los Angeles e lascia un grande vuoto nel mondo del cinema, della televisione e del teatro.

È morta Angela Lansbury, la nota 'Signora in Giallo'.

Addio a una stella di Hollywood, l'attrice Angela Lansbury all'età di quasi 97 anni, li avrebbe compiuti tra qualche giorno il 16 ottobre. È stata anche doppiatrice e scrittrice. Britannica con cittadinanza irlandese e naturalizzata statunitense. Popolarissima e amatissima per la serie televisiva Murder she wrote, nota in Italia come La Signora in Giallo. Una serie di ben 12 stagioni con centinaia di episodi e quattro film speciali dove la Lansbury interpretava l'investigatrice dilettante e scrittrice di gialli Jessica Fletcher.

Il telefilm è stato registrato dal 1984 al 1996 e i film fino al 2003, ma sono andati in onda nella tv pubblica e in quelle private anche nei decenni successivi con costanza senza mai stancare il suo pubblico. Con quel ruolo conquistò il record di attrice protagonista in una serie televisiva con il maggior numero di candidature agli Emmy Award (18), ben 4 Golden Globe, il People's Choice Award e numerosi altri premi tra cui un Telegatto consegnatole da Pippo Baudo. In quella serata di premiazione ebbe modo di conoscere anche la sua doppiatrice italiana Alina Moradei e le fece i complimenti perché, disse, "la voce era molto simile alla sua".

La sua carriera è cominciata con l'esordio al cinema nel 1944 con Angoscia, ma oltre al cinema e alla televisione ha avuto un grande successo anche nel teatro. Pomi d'ottone e manici di scopa, Assassinio sul Nilo, Assassinio allo specchio, sono solo alcuni dei suoi film cult. Nel 2013 la regina Elisabetta II le conferì il titolo di Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico e l'anno successivo ricevette l'Oscar alla carriera. Si è spenta l'11 ottobre nel sonno nella sua casa a Los Angeles e lascia un grande vuoto nel mondo del cinema, della televisione e del teatro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: