LUTTO È morta Diana Rigg, "Lady Olenna" nella serie "Il Trono di Spade"

Ci ha lasciato, all'età di 82 anni, l'attrice britannica Diana Rigg, nota in particolare per aver interpretato il ruolo di Lady Olenna Tyrrel nella serie "Il Trono di Spade". In gioventù si era distinta nell'interpretazione del ruolo di Emma Peel nella serie televisiva "Agente speciale" e di Teresa "Tracy" Draco, "Bond Girl" nel film "Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà". La morte è avvenuta per via di un tumore che le era stato diagnosticato a marzo 2020. "È morta pacificamente questa mattina. Era a casa con la sua famiglia, che aveva chiesto riservatezza per questo momento difficile" ha spiegato il suo agente.

