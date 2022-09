REGNO UNITO È morta la regina Elisabetta È stata la regnante più longeva della storia britannica. Una vita consacrata al dovere, più forte di delusioni e scandali.

La regina Elisabetta II è morta. Nata nel 1926, Elisabetta aveva 96 anni. Lutto in tutto il suo impero, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, ma anche in ogni paese del mondo.

Nata come principessa Elisabetta Alexandra Mary il 21 aprile 1926 a Londra, dal principe Alberto, duca di York (in seguito noto come re Giorgio VI) ed Elisabetta Bowes-Lyon, Elisabetta, soprannominata Lilibet, è diventata erede al trono solo nel 1936, anno dell'abdicazione di suo zio Edoardo VIII.

Nel febbraio 1945 Elisabetta convinse il padre a consentirle di partecipare personalmente allo sforzo per la guerra. Si unì al Servizio Ausiliare Territoriale e venne addestrata come autista e meccanico. Nella Giornata della Vittoria in Europa, l'8 maggio del 1945, la Principessa Elisabetta e Margaret si mescolarono, in segreto, alla folla esultante nelle strade di Londra. In seguito Elisabetta ricorderà: "Chiedemmo ai nostri genitori se potessimo uscire e andare a vedere. Ricordo che avevamo paura di essere riconosciute".



Elisabetta divenne regina il 6 febbraio 1952 e fu incoronata il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster, all'età di 25 anni entrando fin da subito nella storia con la prima incoronazione trasmessa in tv in tutto il mondo.

Nella stessa Abazia il 20 novembre 1947 Elisabetta sposò il suo lontano cugino Philip Mountbatten. Il loro primo incontro quando Elisabetta aveva solo 13 anni e ne fu subito innamorata: i due rimasero insieme per 73 anni, fino alla morte del Principe Filippo il 9 aprile 2021, fatto che ha reso Elisabetta la prima monarca britannica a regnare come vedova dai tempi della regina Vittoria. Dalla loro unione nacque nel 1948 Carlo, la figlia Anne arrivò nel 1950 seguita da Andrew ed Edward, rispettivamente nel 1960 e nel 1964.

Nel 1969 Elisabetta nominò ufficialmente Carlo suo successore concedendogli il titolo di Principe di Galles. Centinaia di milioni di persone si sono sintonizzate per vedere la cerimonia in televisione. Nel 1981, il 32enne Carlo sposò, con una cerimonia alla quale hanno assistito milioni di persone, la diciannovenne Diana Spencer, meglio conosciuta principessa Diana. Carlo e Diana hanno dato alla luce il principe William (1982), che è diventato Duca di Cambridge, e il principe Harry (1984): entrambi dipingono la regina come nonna devota.

Lo scorso febbraio Elisabetta ha festeggiato il Giubileo di platino che ha segnato il traguardo dei 70 anni di regno. È stata la regnante più longeva della storia britannica e la seconda più longeva al mondo. Solo il Re Sole (Luigi XIV) regnò più di lei.

Una vita consacrata al dovere, più forte di delusioni e scandali. E il suo dovere è l'Inghilterra. Carattere riservato e fermo, determinazione, nervi d'acciaio: l'immagine di Elisabetta II è di una donna fredda e distante, ma dietro alla Regina c'era una donna dotata di grande senso dell’umorismo. In 96 anni di vita ha assistito a guerre e rivolte, ha incontrato premier, dittatori, ha superato lutti e scandali, come il tradimento di Carlo confessato in tv da Diana, l'accusa di molestie sessuali al principe Andrea, e – per ultimo – le “dimissioni” reali di Harry e Meghan.

“Io dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio“, affermava al compimento dei suoi ventuno anni. Giuramento al quale non è mai venuta meno.



