È morto all'età di 96 anni Mikis Theodorakis Da molti è ritenuto il più grande compositore greco contemporaneo

È stato per decenni una figura di riferimento per la Grecia: maestro compositore, musicista e anche politico, simbolo della sinistra greca per tutta la seconda metà del Novecento. Nato nel 1925, Mikis Theodorakis ha fin da giovanissimo legato la propria arte all'impegno politico, che culmina durante gli anni '60 e '70 quando si oppone con forza alla dittatura dei colonnelli in Grecia: durante quel periodo viene imprigionato e torturato, mentre la sua musica proibita. All'interno della sua vasta produzione svetta la realizzazione di Sirtaki, colonna sonora del film "Zorba il greco", una delle canzoni più ascoltate nel 1965 in Italia. La sua strada si incrocia anche con San Marino, che nel 2007 ospita un concerto della sua orchestra: per motivi di salute Theodorakis non riesce a partecipare, ma il legame con la Repubblica rimane saldo, come conferma l'ex ambasciatore sammarinese per la Grecia Corrado Carattoni. Da due anni la sua salute era notevolmente peggiorata per problemi cardiaci, fino alla sua scomparsa. Ma la sua produzione artistica e il suo impegno continueranno a vivere.

Nel video l'intervista a Corrado Carattoni, ex ambasciatore sammarinese per la Grecia

