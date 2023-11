USA È morto Henry Kissinger. Nel 1976 l'incontro con il Segretario agli Esteri Ghironzi L'ex Segretario di Stato americano aveva 100 anni. Nel 1976 l'incontro con il SdS Esteri Ghironzi

È stato il più influente Segretario di Stato statunitense di tutti i tempi. Ammirato, ma anche discusso, Henry Kissinger è morto all'età di 100 anni. Nel corso della sua carriera ha consigliato presidenti e politici sia democratici che repubblicani. Ammirato anche oltre confine, la Cina lo ha definito un vecchio amico: “La sua morte – commenta l'ambasciatore Xie – è una perdita tremenda per il mondo intero”. "Kissinger – dice Putin – era uomo di Stato saggio e lungimirante”. Gli Stati Uniti, commenta l'ex presidente americano George W. Bush, hanno perso una delle voci più sicure e ascoltate in politica estera.

Nell'ottobre del 1976 l'allora Segretario agli affari Esteri, Giancarlo Ghironzi, volò a Washington per incontrare il Segretario di Stato Usa, in occasione del bicentenario della nascita degli Stati Uniti. Un incontro che ricorda la Segreteria Affari Esteri, che lo ricorda come "un uomo che ha segnato la storia politica degli Stati Uniti d’America negli ultimi decenni del secolo scorso, con grande lungimiranza, e capacità di lettura degli scenari geopolitici di quel lungo periodo".

"Ho incontrato Kissinger il 10 ottobre 2008 a NY", ricorda il consigliere Paolo Rondelli, all'epoca Ambasciatore sammarinese negli Usa. "L’allora capo del Protocollo del Presidente Bush organizzò una visita per gli ambasciatori stranieri alla Borsa per la cerimonia di apertura delle contrattazioni e a seguire una colazione con l’ex Segretario di Stato Kissinger ospite. Già ultra ottantenne, estremamente lucido, ci dilettò con una relazione sulla sua visione politica e su come l’evoluzione della geopolitica mondiale stava cambiando gli equilibri del mondo. Un bellissimo ricordo".





