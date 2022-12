USA È morto il compositore Angelo Badalamenti, autore di "Twin Peaks"

È morto il compositore Angelo Badalamenti, autore di "Twin Peaks".

Angelo Badalamenti, il compositore della musica di 'Twin Peaks' e di 'Mulholland Drive' di David Lynch, è morto a 85 anni. Lo riporta Hollywood Reporter, sottolineando che il compositore è morto nella sua casa in New Jersey. Annunciando la scomparsa dello zio, una nipote di Badalamenti ne ha ricordato il lavoro anche su 'Blue Velvet', 'Cabin Fever' e 'Nightmare On Elm Street 3' "e le sue relazioni e collaborazioni di lavoro con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rossellini, Dolores O'Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth", oltre che naturalmente a Lynch. La nipote Frances Badalamenti ha sottolineato che Angelo era sempre rimasto fedele alle sue radici: non aveva mai lasciato il New Jersey per Los Angeles.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: