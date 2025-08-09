È morto Jim Lovell, l’astronauta che pronuncio l'iconica frase "Houston, abbiamo avuto un problema"

Jim Lovell, astronauta americano comandante della missione Apollo 13, è morto oggi all'età di 97 anni. Nel 1970 condusse la terza missione spaziale della NASA che avrebbe dovuto compiere un allunaggio, cioè portare degli uomini sul suolo della Luna, ma che non potè farlo per un grave guasto occorso in volo, con l'esplosione di una bombola di ossigeno. La missione fu dunque un fallimento, tecnicamente, ma anche un grande successo perché nonostante il 'problema tecnico' la NASA riuscì a far tornare gli astronauti vivi sulla Terra. Proprio in quell'occasione, Lovell pronuncio l'iconica frase "Houston, abbiamo avuto un problema" che avrebbe segnato un'intera generazione.

La carriera di Jim Lovell è stata caratterizzata da ben 4 viaggi nello spazio, con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando intere generazioni di astronauti e non.

"Come pilota dell'Apollo 8, Jim e i suoi compagni furono i primi a decollare su un Saturn V e a orbitare attorno alla Luna, dimostrando che l'allunaggio era alla nostra portata - ha dichiarato il numero uno ad interim della Nasa Sean Duffy -. Come comandante dell'Apollo 12, la sua calma forza sotto pressione contribuì a riportare l'equipaggio sulla Terra sano e salvo, dimostrando rapidità di pensiero e innovazione che avrebbero poi caratterizzato le future missioni".







