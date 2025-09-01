È scontro sul progetto “Riviera di lusso a Gaza” pensato dagli Usa

“Gaza non è in vendita”: così Basem Naim, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha reagito al piano postbellico americano riportato dal Washington Post. Il progetto prevede lo sfollamento di gran parte della popolazione e la trasformazione della Striscia in un protettorato statunitense per dieci anni, ricostruita come resort di lusso e polo hi-tech.

Durante la ricostruzione infatti circa 2 milioni di palestinesi sarebbero trasferiti all’estero attraverso partenze “volontarie”, oppure spostati in zone recintate all’interno di Gaza. Nel piano – pare - investimenti tra i 70 e i 100 miliardi di dollari seguendo il modello di Dubai. A chi lascerà l’enclave per trasferirsi altrove andrebbero circa 5mila dollari. «La Striscia è parte integrante della Patria palestinese», ha ribadito Naim, parlando di un rifiuto totale da parte di Hamas e della popolazione.

Sul fronte diplomatico, l’Alta rappresentante Ue Kallas sottolinea che spetta ai singoli Stati decidere sul riconoscimento della Palestina: «Forse non fermerà le uccisioni, ma mantiene viva la soluzione dei due Stati», ha detto, ricordando che l’Europa resta la sostenitrice più convinta di questa strada. Sul mare, la Global Sumud Flotilla ha fatto rientro a Barcellona per maltempo. A bordo oltre 300 attivisti, tra cui Greta Thunberg, che preparano una nuova partenza verso Gaza. Israele intanto minaccia arresti e detenzione prolungata per chi tenterà di violare il blocco navale.







