SOCIAL NEWTWORK E' ufficiale: Elon Musk si prende Twitter per 44 miliardi. Ecco gli scenari

Eccentrico, visionario, geniale. Senza di lui, di certo, il mondo non sarebbe lo stesso. Elon Musk, a 50 anni, è l'uomo più ricco del mondo e continua a far parlare di sé, dopo aver costruito un personaggio da 83 milioni di follower del tutto imprevedibile. Ha fondato imprese come Paypal, Tesla e SpaceX. Ma non gli basta: ora vuole anche Twitter, il Twitter di Elon Musk. Migliorerà la piattaforma usando la sua intelligenza o in nome dell'amato “free speech” rimuoverà le protezioni contro le molestie, la disinformazione e l'odio poste per arginare i peggiori impulsi? Lui dice di voler rivoluzionare il social network: lo ritirerà dalla Borsa ed eliminerà ogni limite all'accesso.

La prima conseguenza potrebbe dunque essere il ritorno su Twitter degli esponenti dell'ultradestra statunitensi che hanno dato vita all'assalto al Capitol Hill di 15 mesi fa. Libertà di parola a tutti, insomma, e con questa gli effetti su giornalismo e politica. Un'offerta da 44 miliardi, 54,20 dollari per azione.

Prima il consiglio di amministrazione di Twitter ha alzato le barricate, poi ha cambiato idea e ha accettato, grazie alla serietà dimostrata da Musk, che ha messo nero su bianco le modalità di reperimento dei miliardi necessari. I soldi ci sono e l'azienda ora si sente più sicura. L'imprenditore liberista e libertario ora è sulla rampa di lancio per il suo nuovo viaggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: