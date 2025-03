Earth hour 2025, torna l'evento globale del WWF

"Turn it off" al Colosseo

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il WWF Italia lancia un appello urgente a cittadini, comunità e istituzioni: fermarsi per un’ora, spegnere le luci e riflettere sul valore dell’acqua, risorsa preziosa e limitata sempre più minacciata dal cambiamento climatico e dalla cattiva gestione. L’evento simbolico “Earth Hour”, previsto per le 20:30 di oggi, coinvolgerà oltre 150 comuni italiani, con lo spegnimento di monumenti iconici come il Colosseo, la Basilica di San Pietro e Palazzo Chigi, mentre nel mondo parteciperanno più di 190 Paesi.

Nel cuore della Capitale, l’evento centrale italiano si svolgerà al Colosseo, dove dalle ore 18:00 il WWF accoglierà il pubblico in Largo Gaetana Agnesi. L’artista Greg Goya realizzerà un’opera di “Fast Art” dal titolo TURN IT OFF, in omaggio alla Terra e al gesto simbolico di spegnere per accendere la consapevolezza.

Dietro questo gesto collettivo si cela una realtà preoccupante: in Italia l’acqua dolce è sempre più scarsa. Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con pesanti ripercussioni in Sicilia e Basilicata, dove la gestione delle risorse idriche è allarmante. Solo 30 invasi su 47 risultano attivi in Sicilia, mentre in Basilicata appena 3 su 14 funzionano regolarmente. Drammatica anche la situazione delle perdite idriche: Potenza guida con un tasso del 71%, seguita dalla Sicilia con oltre il 51%.

All’alternanza tra lunghi periodi di siccità e brevi ma violente piogge, si aggiunge l’elevato consumo di suolo, che aggrava il rischio di alluvioni in regioni come l’Emilia-Romagna, dove i fiumi non hanno più spazio per espandersi.

“Dobbiamo ripartire da una gestione dell’acqua basata sui bacini idrografici e sulla definizione di bilanci idrici – afferma Andrea Agapito Ludovici, Responsabile Acque del WWF Italia – È fondamentale promuovere politiche di risparmio e pianificazione sostenibile, anche attraverso piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici.”

In attesa che le istituzioni intervengano con decisione, il WWF invita ogni cittadino a fare la propria parte, evitando gli sprechi quotidiani e partecipando all’Ora della Terra. Un gesto semplice, ma dal forte impatto simbolico, per ricordarci che il futuro del Pianeta è anche nelle nostre mani.