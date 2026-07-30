DEBITO ECOLOGICO Earth Overshoot Day il 30 luglio: esaurite le risorse naturali del 2026 L’umanità consuma come se avesse a disposizione 1,73 pianeti. Per il WWF, città più efficienti, verdi e sostenibili possono contribuire a ridurre il debito ecologico

Earth Overshoot Day il 30 luglio: esaurite le risorse naturali del 2026.

Oggi, 30 luglio, cade l’Earth Overshoot Day 2026, la data che indica il momento in cui l’umanità ha consumato le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell’intero anno. Dal giorno successivo si entra simbolicamente in debito ecologico, continuando a utilizzare suolo, acqua, materie prime e servizi ecosistemici oltre la capacità di rinnovo del Pianeta.

Secondo il WWF, il ritmo attuale dei consumi equivale a quello consentito da 1,73 pianeti Terra. Il divario tra domanda umana e capacità rigenerativa degli ecosistemi dura da oltre mezzo secolo e avrebbe prodotto un deficit accumulato pari a 20,6 anni di biocapacità.

LE CITTÀ DECISIVE PER LA TRANSIZIONE

Una parte centrale della sfida riguarda le aree urbane. Oltre metà della popolazione mondiale vive già nelle città e la quota potrebbe avvicinarsi al 70% entro il 2050. Pur occupando circa il 3% della superficie terrestre, i centri urbani concentrano, secondo i dati richiamati dal WWF, il 75% dei consumi energetici e il 70% delle emissioni globali legate alle attività umane.

Per Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia, intervenire su mobilità, edifici, alimentazione, servizi condivisi, economia circolare e natura urbana permetterebbe di ridurre l’impronta ecologica e migliorare la qualità della vita.

SOLUZIONI GIÀ DISPONIBILI

Il Global Footprint Network stima che una rapida diffusione di efficienza energetica, fonti rinnovabili, edifici meno energivori e trasporti sostenibili potrebbe posticipare l’Overshoot Day di 29 giorni. Altri cinque giorni potrebbero essere recuperati estendendo modelli di mobilità urbana più sostenibile.

Anche il sistema alimentare può incidere: meno sprechi, diete maggiormente vegetali e agricoltura sostenibile potrebbero spostare la data di circa un mese. Riparazione, riuso e acquisto di abiti di seconda mano, raddoppiando la vita dei capi, consentirebbero di guadagnare altri cinque giorni.

PIÙ NATURA NEGLI SPAZI URBANI

Parchi, alberature, tetti e pareti verdi aiutano a ridurre le isole di calore, migliorare l’aria e rendere le città più resilienti agli eventi estremi. Su questi temi si concentrerà anche Urban Nature 2026, l’iniziativa del WWF in programma il 3 e 4 ottobre.

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