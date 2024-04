MESSICO E USA Eclissi solare totale in nord America: l'evento astronomico dell'anno In Italia la data da salvare sul calendario è il 12 agosto 2026

Eclissi solare totale in nord America: l'evento astronomico dell'anno.

È il giorno dell'eclissi totale di sole in nord America. Da giorni e i media messicani e statunitensi rilanciano la notizia di sold out in hotel e ristoranti. Il fenomeno si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando il disco solare per chi lo guarda dalla Terra. L'eclissi permette di osservare la corona solare, il cerchio esterno del Sole che non è coperto totalmente dalla Luna, e di osservare le stelle del cielo diurno. È un evento molto raro.

Questa volta, i fortunati sono coloro che si trovano fra Centro e Nord America. L'eclissi inizierà nel Pacifico e attraverserà il Messico. A Mazatlán il cielo si oscurerà attorno a mezzogiorno. Salirà poi dal Texas in un percorso verso Nord-Est attraversando più di 10 Stati per arrivare al Canada e all'Atlantico settentrionale. In alcuni punti l'eclissi totale durerà fino a 4 minuti e 28 secondi.

Sarà possibile seguire l'evento da tutti i paesi del mondo in diretta streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell'Inaf.

Per l'Italia la data da segnare sul calendario è quella del 12 agosto 2026, giorno in cui si verificherà la prima eclissi solare totale visibile dall'Europa dopo quella dell'11 agosto 1999. La notte calerà sulla Spagna, mentre nell'Italia occidentale l'oscuramento potrà raggiungere il 90%. Ma anche nelle regioni centrali, da Firenze fino a Roma, lo spettacolo sarà assicurato, con oltre il 50% del disco solare coperto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: