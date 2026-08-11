ECLISSI TOTALE Eclissi totale, tutto esaurito in Spagna e nelle altre zone dove sarà visibile. A San Marino sarà parziale ma comunque da non perdere Atteso anche il picco delle Perseidi. Mezzo mondo con la testa al cielo

Eclissi totale, tutto esaurito in Spagna e nelle altre zone dove sarà visibile. A San Marino sarà parziale ma comunque da non perdere.

Mercoledì 12 agosto 2026 sarà una giornata speciale per gli appassionati di astronomia italiani. Il cielo offrirà un doppio spettacolo: l’eclissi di Sole e, poche ore dopo, il picco delle Perseidi, le tradizionali “stelle cadenti” di San Lorenzo.

L’eclissi sarà totale lungo una fascia che attraverserà Groenlandia, Islanda, Spagna e Isole Baleari. Il fenomeno ha trasformato questo evento spettacolare in una vera occasione turistica: molti visitatori hanno scelto di abbinare l'osservazione del Sole a vacanze e itinerari tra città e territori del nord della Spagna.

Sono stati organizzati anche viaggi specificamente dedicati all'eclissi, con soggiorni, spostamenti verso i punti di osservazione e attività astronomiche, tanto che in molte zone si è registrato il tutto esaurito, non solo delle prenotazioni, ma anche dei dispositivi come gli occhiali specifici necessari per assistere allo "spettacolo celeste".

In Italia il fenomeno sarà invece visibile solo parzialmente, con una copertura del disco solare particolarmente elevata nel Nord del Paese, dove potrà superare il 90%. L’evento avverrà nelle ore del tramonto, rendendo fondamentale avere una visuale libera verso ovest.

Anche a San Marino l’eclissi sarà parziale: inizierà alle 19.29 e raggiungerà il momento più interessante intorno alle 20.20, quando però il Sole sarà ormai molto basso sull’orizzonte. Le condizioni migliori per osservarla saranno quindi dalle zone più elevate e con una visuale libera verso ovest, come San Marino Città, Ventoso, Santa Mustìola e le alture di Fiorentino e Acquaviva. Edifici, alberi e rilievi potrebbero infatti nascondere il Sole nelle fasi finali.

La notte porterà poi un secondo appuntamento: il picco delle Perseidi, lo sciame meteorico più famoso dell’estate. Il massimo è atteso tra le 4 e le 6 del 13 agosto, ma già dalla mezzanotte le condizioni saranno favorevoli. La Luna nuova, coincidente con l’eclissi, garantirà infatti un cielo particolarmente buio e senza il disturbo della luce lunare.

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