Elezioni Albania: Michele Muratori tra gli osservatori della Missione di Monitoraggio OSCE PA

Nel video l'intervista

Albania al voto per le legislative, seggi aperti dalle 7,00 alle 19.00. E' corsa a due tra il primo ministro in carica Edi Rama, socialista, e Sali Berisha, ex presidente della Repubblica ed ex premier, tornato alla guida del Partito democratico, di centrodestra, a capo di una larga coalizione. Una votazione considerata cruciale per i sogni europei del paese balcanico.

E proprio in Albania, in veste di osservatore, c'è il Consigliere Michele Muratori, nell'ambito della Missione di Monitoraggio Elettorale dell'Osce Pa di cui fa parte. "Circa 100 osservatori tra membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e del Consiglio d'Europa per quella che oggi è una giornata importantissima per l'Albania. 2046 candidati per i 140 posti nel Parlamento albanese. Io assieme al collega maltese Muscat ci siamo recati nel nord dell'Albania, ai confini con il Montenegro e il Kosovo, per osservare, monitorare e riportare eventuali problematiche di quello che abbiamo visto oggi".

Nel video Michele Muratori, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA).