USA2020 Elezioni: Biden verso la Casa Bianca, gli basta un altro Stato Stasera il commento di Alan Friedman su San Marino RTV

Elezioni: Biden verso la Casa Bianca, gli basta un altro Stato.

Joe Biden è a un passo dal conquistare la presidenza degli Usa. Nella seconda lunga notte elettorale americana è sfida all'ultimo voto nei quattro stati chiave dove ancora si contano i voti e che di fatto con un bottino in palio di 57 grandi elettori decideranno la partita tra Donald Trump e Joe Biden. Ovunque è un sostanziale testa a testa che finora ha impedito di chiamare il vincitore. In Georgia e North Carolina Trump è in vantaggio di un soffio, mentre in Pennsylvania guida di circa 3 punti. Occhi anche sull'Arizona (11 grandi elettori), che Fox News e Ap hanno già assegnato a Biden nella notte dell'Election Day, ma non altri media come Cnn, Nbc e New York Times: qui il vantaggio del candidato democratico, man mano che procede lo spoglio delle ultime schede, si va assottigliando ma resta di circa 2 punti. Dopo aver vinto Michigan e Wisconsin Biden è a un passo dal raggiungere la soglia dei 270 grandi elettori necessari per conquistare la Casa Bianca. A seconda che si conti o meno l'Arizona ne ha ottenuti 264 o 253, contro i 213 di Trump.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Se il voto in Arizona venisse confermato, dopo le vittorie in Michigan e Wisconsin, al candidato democratico basterebbe vincere in uno stato tra il Nevada, dove è in vantaggio, ma con uno scarto di appena 0,6 punti, o tra gli stati chiave della Georgia, della North Carolina o della Pennsylvania dove è invece in vantaggio Donald Trump. L'ex vicepresidente si impegna intanto a far rientrare gli Usa nell'accordo di Parigi sul clima, appena venisse eletto.

Questa sera Alan Friedman e il Dg Carlo Romeo commenteranno l'andamento delle elezioni a "Casa Bianca", in onda alle 22:10 su San Marino RTV.

I più letti della settimana: