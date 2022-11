USA Elezioni di midterm: Paolo Rondelli, clima di “forte tensione”. Preoccupazioni per utilizzo distorto dei social Il Consigliere sammarinese è a Washington, per partecipare alla missione di monitoraggio dell'OSCE PA in occasione delle Elezioni di metà mandato dell'8 novembre

È un'America inquieta, polarizzata, quella che attende le ormai imminenti elezioni di midterm. Già a Washington il Consigliere Paolo Rondelli: unico rappresentante di San Marino nella missione di monitoraggio dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE. Circa 110, in totale, gli osservatori, provenienti da 30 Paesi. Prima di dispiegarsi nei diversi seggi allestiti nel Paese, una serie di briefing nella Capitale. Rondelli sottolinea come si tratti della prima elezione dopo l'attacco al Congresso; non ancora “metabolizzati” quei fatti. Da qui un clima caratterizzato da forti tensioni, come evidenziato da una serie di segnali ricordati dal rappresentante di San Marino.

Nel video l'intervista a Paolo Rondelli - Delegazione San Marino OSCE PS

