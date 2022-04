Elezioni Francia: Macron in testa su Le Pen

Emmanuel Macron ha fatto il pieno di voti, il 4% in più rispetto a quando fu eletto nel 2017, ed ha tenuto a distanza Marine Le Pen nel primo turno delle presidenziali francesi. Tutto può tornare in discussione il 24 aprile, quando i due si sfideranno al ballottaggio. Il presidente uscente ha totalizzato il 28,4% dei voti contro il 23,4% della sfidante e può contare sul sostegno di buona parte della destra e della sinistra.



"Quello che succederà nei prossimi giorni è decisivo per la Francia e per l'Ue", dice il presidente acclamato dai suoi militanti alla Porte de Versailles di Parigi, lanciando un appello ai connazionali di ogni colore politico affinché sbarrino la strada all'estrema destra.

