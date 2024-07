FRANCIA Elezioni Francia: timori di disordini in vista dei primi exit-poll. Affluenza a livelli record

Elezioni Francia: timori di disordini in vista dei primi exit-poll. Affluenza a livelli record.

Cresce l'attesa per l'esito del ballottaggio delle Legislative; a loro modo storiche, con la destra lepenista probabile prima forza del Paese. Ma probabilmente distante dalla maggioranza assoluta in Parlamento, visto il gran numero di desistenze fra il blocco macroniano ed il cartello delle sinistre. Si profilerebbe dunque l'ipotesi di una larga coalizione che escluda dal governo sia il Rassemblement National che La France Insoumise di Melenchon. Ma non mancano incognite. Confermata invece l'alta partecipazione alle urne: alle 17 l'affluenza sfiorava il 60%. Alta tensione, intanto, in vista dell'annuncio dei primi exit-poll alle 20. Specie a Parigi si temono disordini. Sarebbero 30.000, complessivamente, gli agenti mobilitati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: