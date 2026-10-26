ESTERI Elezioni: in Brasile trionfa Lula. In Serbia la Lista studentesca spazza via Vucic Cresce l'attesa per il voto in Israele, Netanyahu candidato per un altro mandato, testa a testa con la coalizione di sinistra

Luiz Inácio Lula da Silva conquista il suo quarto mandato alla guida del Brasile. Al secondo turno del 25 ottobre, il presidente in carica si è imposto con il 51,8% dei suffragi, con una rimonta su Bolsonaro, che al primo turno del 5 ottobre si era posizionato in testa. Una vittoria già nel mirino, infatti lo sfidante della destra, ha annunciato il ricorso per chiedere l'annullamento della votazione, contestando la decisione della Corte Suprema di prolungare l'apertura dei seggi a Salvador de Bahia a causa dei disagi ai trasporti. Nonostante il Tribunale Superiore Elettorale abbia già confermato il verdetto delle urne, il percorso del presidente rieletto si preannuncia in salita. Lula si troverà a governare un Paese con un Parlamento fortemente sbilanciato a destra, con i principali Stati in mano all'opposizione e con il pesante fardello economico di cinquanta miliardi di franchi in spesa pubblica già ipotecati per il 2027.

Una svolta radicale scuote invece la Serbia: le elezioni anticipate sanciscono il crollo del sistema di potere legato ad Aleksandar Vučić. Il movimento d'opposizione "Lista Studentesca", guidato dai giovani e capace di intercettare il malcontento popolare esploso dopo la tragedia della stazione di Novi Sad, e le proteste di piazza che ne sono seguite, ha conquistato la maggioranza assoluta con il 52,5 per cento dei voti e 140 seggi in Parlamento, davanti al partito “Serbia Unita” di Vučić. Questo voto storico, trainato dall'affluenza più alta mai registrata dall'indipendenza del Paese, apre immediati scenari geopolitici. I vertici dell'Unione Europea hanno subito espresso il proprio sostegno alla nuova maggioranza per avviare riforme strutturali, pronte a favorire l'integrazione europea e a sottrarre definitivamente Belgrado dall'influenza della Russia.

Nel frattempo, il Medio Oriente vive ore di vigilia drammatiche per le elezioni parlamentari in Israele, le prime dopo gli eventi del 7 ottobre 2023. La ricandidatura di Benjamin Netanyahu si scontra con un'opposizione, guidata dall’ex capo di stato maggiore Eisenkot, il cui partito è primo in diversi sondaggi, mentre i due blocchi restano quasi alla pari. A surriscaldare il clima politico sono intervenute le manifestazioni contro il governo dei giorni scorsi, e un durissimo scontro con i vertici militari: il capo dell'esercito Eyal Zamir avrebbe rifiutato di eseguire un'azione segreta contro l'Iran senza una formale autorizzazione scritta del governo, nel timore di scatenare un'escalation incontrollabile a ridosso del voto. Il premier ha liquidato la vicenda come una menzogna mediatica, e il ministro della difesa Katz ha smentito. Tuttavia la tensione resta altissima: funzionari statunitensi avrebbero chiesto a Netanyahu di rimandare gli attacchi all'Iran fino a quando l'amministrazione Trump non sarà pronta a condurre “operazioni congiunte”.

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