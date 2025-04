Elezioni in Canada: vincono i Liberali del Premier Carney; maggioranza però ancora in dubbio Tornata legislativa molto attesa, visto il nuovo corso alla Casa Bianca ed il drastico peggioramento delle relazioni bilaterali

Secondo le proiezioni il Primo Ministro Mark Carney avrebbe condotto i Liberali verso un nuovo mandato; anche se non è ancora chiaro se guiderà un governo di maggioranza. Ritenuto cruciale, per l'esito delle elezioni, lo scontro con il Presidente statunitense. “Il nostro vecchio rapporto con gli Usa è finito, il presidente Trump sta cercando di spezzarci per possederci”, ha detto Carney, incassando anche l'appoggio del rivale conservatore per opporsi ai dazi americani. Messaggi di congratulazioni da buona parte delle cancellerie occidentali. “Sosterremo un commercio libero e equo”, ha dichiarato von der Leyen. Soddisfazione anche a Kiev, con Zelensky che ha prospettato un rafforzamento della partnership.

