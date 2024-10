ESTERI Elezioni in Georgia: tensione tra Mosca, UE e Nato In medio oriente un alto funzionario di Hamas ritiene che "un accordo con Israele può essere raggiunto"

Tensione alle stelle in Georgia dopo le elezioni vinte dal partito filorusso al governo e per la visita attesa oggi del primo ministro ungherese Orban, presidente di turno dell'Unione Europea. Dura presa di posizione dell'Alto Rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell: “Il primo ministro ungherese – afferma - non rappresenta l'Unione europea in questa visita”. Mosca interviene dopo l'invito di Stati Uniti, UE e Nato a chiarire le accuse delle opposizioni su possibili frodi elettorali: “È molto importante che nessun Paese terzo interferisca nei risultati di queste elezioni – sottolinea il Cremlino – si tratta di una questione interna della Georgia”.

Verso un cambio di scenari in medio oriente. Un alto funzionario di Hamas ritiene che "un accordo con Israele può essere raggiunto "se il premier Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato. Non è chiaro però se la dichiarazione sia una reazione alla proposta egiziana di un cessate il fuoco di 2 giorni a Gaza per lo scambio di 4 ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi o qualcosa di più duraturo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: