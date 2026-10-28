Elezioni in Israele, Netanyahu avanti nello scrutinio ma senza maggioranza

Benjamin Netanyahu è avanti nelle elezioni israeliane, ma non ha ancora i numeri per governare. Con il 50,1% delle schede scrutinate, secondo la Commissione elettorale centrale israeliana, il blocco del premier otterrebbe 56 dei 120 seggi della Knesset, contro i 49 dell'opposizione e i 15 dei partiti arabi. Per raggiungere la maggioranza servono almeno 61 deputati.

Il risultato resta aperto. Gli exit poll indicavano inizialmente un sostanziale equilibrio, con il blocco guidato da Gadi Eisenkot avanti rispetto a quello di Netanyahu. Con il procedere dello scrutinio, però, il Likud del premier si conferma il partito più votato, con il 20,81% dei consensi, seguito da Yashar di Eisenkot al 17,06%.

"Il Likud è il partito più grande d'Israele", ha rivendicato Netanyahu, chiedendo la formazione di un "ampio governo di destra nazionale" e opponendosi a un esecutivo sostenuto dai partiti arabi. Il ministro della Difesa Israel Katz ha invitato l'opposizione ad attendere i risultati definitivi prima di ipotizzare nuove alleanze.

Intanto il presidente americano Donald Trump rivendica su Truth Social il proprio ruolo nella rimonta del premier israeliano, sostenendo che il suo appoggio abbia trasformato una possibile sconfitta in una situazione di equilibrio, se non in una vittoria. Netanyahu ha inoltre parlato di una "possibilità storica" di porre fine, insieme a Trump, alla minaccia iraniana.







