Elezioni in Russia, ultimo giorno. Mosca: "L'affluenza supera il 61%" Secondo il Cremlino un drone Ucraino avrebbe colpito un seggio nella regione ucraina di Zaporizhzhia occupata. Non ci sarebbero vittime.

Elezioni in Russia, ultimo giorno. Mosca: "L'affluenza supera il 61%".

La Russia alle urne. Terzo e ultimo giorno di voto per le elezioni presidenziali dove, afferma Mosca, l'affluenza nazionale ha superato il 61,00%. Almeno 47 fermi in tutta la nazione, durante le proteste in occasione della giornata conclusiva delle presidenziali, sono state segnalate dall'ong Ovd-Info. Di questi 47, precisa l'organizzazione, sette si registrano a Mosca, 5 a San Pietroburgo e 23 a Kazan. "Un attacco di drone ucraino - afferma il Cremlino - ha colpito un seggio nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia occupata". Non ci sarebbero vittime. Difese antiaeree in azione nei pressi dell'aeroporto di Mosca. Secondo il sindaco della capitale un drone è stato abbattuto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: