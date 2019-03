Elezioni in Ucraina: exit poll danno Zelensky e Poroshenko al secondo turno

In Ucraina si sono aperti i seggi per le elezioni presidenziali. Quasi 30mila sono i punti in cui votare e più di 29 milioni gli aventi diritto. I tre candidati favoriti al primo turno sono il presidente in carica Petro Poroshenko, l'ex presidente Yulia Timoshenko e il comico Vladimir Zelensky.

Secondo un exit poll condotto da Tsn, passerebbero al secondo turno Zelensky, che avrebbe il 30,1% e Poroshenko, con il 18,5%. Sempre secondo i dati, Timoshenko si sarebbe fermata al 14%, ma dal suo team elettorale contestano questi risultati.