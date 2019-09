Elezioni Israele: Gantz supera Netanyahu, spoglio ancora in corso

Prosegue lo spoglio dei voti in Israele. Dopo un testa a testa, al momento Benny Gantz supera Benjamin Netanyahu perché il suo Blu Bianco è a 32 seggi contro i 31 del Likud. Questi sono i dati al 90% dello spoglio. La destra avrebbe 56 seggi e il centro-sinistra 55. Avigdor Lieberman, di destra, è a 9 seggi e la Lista Araba Unita diventa terzo partito con 13 seggi. Comunque, nessuna delle due coalizioni ora ha la maggioranza. Ma si inizia a lavorare su possibili alleanze. Benny Gantz nelle scorse ore ha anticipato di voler parlare con Lieberman per un governo allargato e ha telefonato al leader della Lista Araba. Dal canto suo Netanyahu ha parlato della necessità di un governo sionista che "non si basi sul sostegno di partiti arabi".